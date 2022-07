Melissa Diakova tras salir de 'DWTS': "Crecí en muchísimos ámbitos"

La actriz y productora, Melissa Diakova, se convirtió este domingo en la primera estrella en salir de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, sin embargo, asegura que creció "muchísimo" en diferentes ámbitos.

"Para mí fue una oportunidad muy bonita. Me sacó por completo de mi zona de confort. Volví a esforzarme mucho por algo nuevo para mí y siento que crecí en muchísimos ámbitos, como persona y profesional. De manera personal, fue que me puse un reto que sabía que no iba a ser fácil. Aunque sé que soy la primera eliminada, igual estoy muy contenta con el trabajo que hice porque di mi 100%", comentó Diakova.

Tanto Diakova como su bailarín se tomaron la salida con mucho aplomo, e incluso destacaron todo lo aprendido desde el inicio del programa hace tres semanas: "Aprendí a perderle el miedo a hacer cosas nuevas y diferentes, que yo pensaba que no iba a poder hacer", aseguró la estrella.

La influenciadora y productora audiovisual bailó una rumba con la canción Me dediqué a perderte de Alejandro Fernández para su última gala. (Ver video adjunto)



"La noticia no me pegó tanto"

A Meme Kova (como se le conoce en las redes sociales) no le impresionó tanto la noticia de que tenía que dejar la competencia, aunque confesó que lo que realmente le sacó las lágrimas fue el tener que despedirse de sus compañeros.



"A todos les llegué a tener un cariño súper lindo. Cuando entré yo decía 'ay no sé cómo me vaya a llevar con todos'. Y ayer la noticia no me pegó tanto, yo estaba tranquila, yo decía 'si me tengo que ir, me voy tranquila, yo sé el trabajo que hice' y lo que me hizo llorar demasiado fue cuando me despedí de ellos. Todos me decían 'veámonos para jugar videojuegos y para comer', entonces más que compañeros termino con amigos", finalizó.