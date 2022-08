Marko Jara será invitado en DWTS: "Volví a sentir el ácido"

11 de agosto de 2022, 9:00 AM

El cantante de música ranchera y banda, Marko Jara, será el invitado de la octava gala de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica.

El artista fue parte de la sexta temporada, en 2019. En esa ocasión, fue pareja de Tatiana Sánchez. En la final, Jara bailó un paso doble y quedó de segundo lugar.

Con ese mismo ritmo, ahora llegará a la pista más famosa de ballroom junto a la coreógrafa mexicana, Jahzeel Acevedo.

Jahzeel Acevedo le aconsejó a Jara bailar un paso doble porque es un ritmo muy masculino, varonil y fuerte, en el cual el hombre se puede lucir. Habrá una disputa entre el torero (Jara) y el toro (Jahzeel).

"Me tocó bailar con Jahzeel, quien me parece que es espectacular, ella baila increíble, me tiene mucha paciencia y, como profe, es genial. Además, por ser novia de Erick (Vázquez), ellos se complementan muy bien, Erick llega a corregirme", detalló el cantante.