María Gonzalez está aliviada de ser presentadora en vez de participante en DWTS

Por Luanna Orjuela Murcia | 23 de junio de 2022, 15:01 PM

La periodista María González asegura que se siente aliviada, ya que en esta ocasión le corresponde presentar Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica y no bailar en la pista.



La comunicadora era una de las estrellas de la edición 2015, pero fue la primera en ser eliminada. Sobre esa experiencia, ella recuerda que, a pesar de saberse todos los pasos de memoria, a la hora de salir en vivo su mente se ponía en blanco y se le olvidaba la técnica.

Pero ahora es diferente: ya no tiene la presión de sacar una buena calificación por su desempeño en el baile. Dice que bailar no es su fuerte, pero a la hora de presentar es cuando se siente "más libre y auténtica".

"Yo estoy súper contenta, presentar es lo que más me gusta hacer. Es cuando me siento más libre y auténtica. Estoy muy ilusionada porque este domingo empieza (DWTS) y un poco ansiosa, diría. Es un formato que me encanta, pero hace mucho que no hago esto, entonces claro que tengo nervios, pero mezclados con emoción", comentó González.

María González "pulseó" esta oportunidad por muchos años. Confiesa que se sintió un poco frustrada cuando tocaba la puerta de Teletica y esta no se abría, pero sabe que todo llega en su momento.

"Yo estuve tocando bastante las puertas en Teletica, siendo transparente, durante estos siete años estuve intentándolo al llamar a los productores, quienes siempre fueron amables conmigo, pero nunca se daba la oportunidad. Cuando dije: 'bueno, por algo no se da, voy a dejarlo ir y me concentro en otras cosas', fue cuando Vivian Peraza tuvo el acercamiento. Todo pasa en el tiempo correcto. Sí fue un poco frustrante, pero ahora lo entiendo", resaltó la 'influencer'.

Este es un sueño cumplido para González y no puede esperar la hora de salir de nuevo en la pantalla de Televisora de Costa Rica. No se pierda su regreso este domingo a las 7 p. m. por Canal 7.