¿Marcel Hernández se animaría a bailar en 'Dancing With The Stars'?

Por Allan Andino | 18 de julio de 2022, 14:30 PM

La cuarta gala de Dancing With The Stars, en su sétima temporada, tuvo entre el público a un invitado de lujo, quien asistió para apoyar a su pareja. Se trata del delantero y campeón nacional con el Cartaginés, Marcel Hernández, quien fue a hacerle barra a su novia, la periodista Gabriela Jiménez.



En esta ocasión iba mucho más tranquilo, como él mismo aceptó en una entrevista con De Boca en Boca, pues, ya con el título de campeón en el bolsillo, disfrutó más relajado en su segunda visita al programa de baile.



El cubano comentó que le gusta el baile y la salsa cubana; pero, dice, es muy complicado ir como invitado al formato porque el torneo de fútbol comienza este miércoles y no hay tiempo libre, por más que quisiera. “Me salvé”, comentó entre risas.



La nota completa en el video adjunto.