Los consejos de Víctor Carvajal a Mauricio Hoffmann sobre cómo ganar 'Dancing With The Stars'

Por Allan Andino | 15 de julio de 2022, 15:30 PM

Cada noche de domingo, y a miles de kilómetros de distancia, el expresentador Víctor Carvajal asegura que no se pierde las galas de Dancing With The Stars (DWTS), especialmente cuando sale a pista su amigo y excompañero, Mauricio Hoffmann.

El sarchiceño sigue el programa por la plataforma Teletica.com en tiempo real y, partiendo del hecho que fue el campeón de la cuarta temporada de la mano de su coreógrafa, Diana de la O, habló con De boca en Boca, redacción con la cual pasa en constante comunicación debido a su amistad con Hoffman.

Carvajal, quien acaba de contraer matrimonio con su pareja, Deon, en Carolina del Sur el pasado fin de semana, aseguró que Hoffmann está demostrando con su talento que es uno de los candidatos con mayor promesa para ganar esta séptima temporada.

Encuentre todos los detalles en el video adjunto.