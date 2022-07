¡Llegó la romana a los ensayos de DWTS!

Por Allan Andino | 19 de julio de 2022, 14:30 PM

Ya han pasado cuatro galas desde que arrancó la sétima temporada de Dancing With The Stars y, como ya dicta la tradición, es un buen momento para revisar un dato que siempre da de qué hablar: el peso de sus participantes.



De Boca en Boca se coló en tres ensayos para que ellos mismos comprobaran si han bajado algunas libras o, por el contrario, las ganaron.



Para esta ocasión, los sorprendidos fueron el tenor Joaquín Yglesias, el presentador Mauricio Hoffmann y la actriz colombiana, Lorna Cepeda. ¿Cómo les habrá ido sobre la pesa? No se pierda los detalles en el video adjunto.

Más adelante se subirán a la báscula otros participantes de DWTS.