Le explicamos cómo funciona el comodín 'wildcard' en 'Dancing With The Stars'

Por Luanna Orjuela Murcia | 14 de agosto de 2022, 19:12 PM

El comodín wildcard será utilizado, por primera vez, en Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica.



“Wildcard es un comodín que la BBC de Londres entrega a las producciones. Durante la temporada se incorporan sorpresas y, en esta ocasión, nos cedieron este comodín que permite que una de las estrellas eliminadas vuelva a la competencia”, comentó Vivian Peraza, productora del espacio que ya acumula siete temporadas.



Este twist o giro anunciado por la producción fue sorpresa para todos: bailarines, estrellas y público no sabían, únicamente los exparticipantes.



Este comodín se ha utilizado en otros países que trabajan con el formato de DWTS. Por ejemplo, en Australia, la estrella Jessica Gomes se incorporó al concurso por medio del wildcard.



En el caso de Costa Rica, los concursantes que buscarán regresar a la pista más prestigiosa de ballroom son el cantante Bryan Ganoza, el periodista José Miguel “JM” Cruz y la actriz Melissa “Meme” Diakova. Gabriela Jiménez, quien abandonó la competencia este domingo, decidió no participar.



Por medio de una votación especial, el público escogerá quién de ellos volverá a bailar en la pantalla de Teletica, Canal 7. Usted puede votar por su favorito en este enlace, recuerde que las votaciones solo estarán abiertas durante 24 horas.



Los resultados se darán a conocer por medio de un Facebook Live (vía Dancing With The Stars Costa Rica y Teletica.com), este lunes 15 de agosto a las 9 p. m.