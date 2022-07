La Oreja de Dancing: ¿Se casará Daniel Vargas con Shirley Álvarez?

Por Walter Obando | 27 de julio de 2022, 10:50 AM

En la quinta Gala de Dancig With the Stars (DWTS) Costa Rica, no solo las historias impactantes de vida de las estrellas en competencia llamaron la atención de propios y extraños, también lo hicieron las parejas que se mostraron muy amorosas en la pista de baile.

Marcel Hernández y Gabriela Jiménez, por ejemplo, disfrutan sin ningún filtro su relación sentimental; el jugador de fútbol no falta a ninguna gala para apoyar a su novia, quien esta semana se colocó entre las primeras de la tabla de calificaciones.

Otra pareja que inspiró muchos comentarios en las redes sociales fue la de la presentadora Shirley Álvarez y el chef Daniel Vargas, quienes compartieron escenario el pasado domingo en DWTS por primera vez desde que hicieron pública su relación amorosa.

En el episodio de La Oreja de Dancing de esta semana, Álvarez aseguró que no esperaba ser la encargada de entrevistar a su novio después de que él terminara su presentación como el bailarín invitado de la gala.

“Realmente fue una sorpresa por parte de la producción, trato no dejar de lado mi parte profesional, pero mi felicidad de tenerlo al lado fue evidente e incluso hasta recibí con mucha felicidad un beso por parte suya”, confesó Álvarez.

Por su parte, el periodista Walter Obando no desaprovechó la oportunidad y llamó totalmente en vivo a Vargas, a quien, de manera muy directa, le preguntó si entre sus planes estaba casarse o no con Álvarez.

“Claro, es algo que realmente no descarto y que ya le he dicho a Shirley, me siento muy feliz y seguro con esta etapa en mi vida, Shirley es muy importante para mí”, aseguró Vargas.

Dentro de este quinto episodio del pódcast encontrará además todas las curiosidades que nadie vio ni escuchó en la gala anterior de la competencia; puede escucharlo en el enlace a continuación.





Recuerde que La Oreja de Dancing se emite todos los martes y está disponible en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Teletica.com.