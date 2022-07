La Oreja de Dancing: ¿Es cierto que Lorna Cepeda dice que Nicole Aldana no es humilde?

Desde que se publicó el segundo episodio del pódcast La Oreja de Dancing, los seguidores del formato en redes sociales no han dejado de especular sobre el hecho de que Lorna Cepeda dio a entender que su compañera de Dancing With The Stars (DWTS), Nicole Aldana, no era humilde.

Todo empezó con la publicación que hizo Aldana de un video en redes sociales y que compartió el presentador, El Danny CR, en el pódcast. Dicho video muestra el momento en el que alguien le pregunta a Cepeda cómo está, y la colombiana responde diciendo que "humilde", pues ella sí saludaba, mientras que Aldana, aparentemente, no.



El tema se amplió durante el episodio de La Oreja de Dancing esta semana, donde el periodista Walter Obando aseguró que, debido a la fama que caracteriza a ambas estrellas, se puede confirmar que efectivamente son "divas".

De hecho, la presentadora Shirley Álvarez relató cuál fue la reacción de Aldana cuando ella le preguntó directamente si se consideraba como una persona humilde.

Puede encontrar todos los detalles sobre este tema escuchando el pódcast en el enlace a continuación:

