Kimberly Loaiza busca a su admirador secreto

9 de agosto de 2022, 15:23 PM

Por Adison González.



Kimberly Loaiza, participante de la sétima temporada de Dancing With the Stars (DWTS), está en busca del admirador secreto que la sorprende con flores y chocolates.



La modelo asegura que está muy agradecida con la persona que le envía esos obsequios, pero le gustaría saber quién es, ya que la ha sorprendido en varias ocasiones.



Hasta ahora, Loaiza ha recibido 100 rosas, ramos de flores, chocolates y hasta un oso.



Ella agregó que siempre comparte los chocolates con los compañeros que se topa en los ensayos, quienes no ocultan su curiosidad por los regalos que recibe "Kim".



Debido a los acontecimientos, un equipo de De boca en boca salió a averiguar quién enviaba los obsequios, sin embargo, salieron varios pretendientes que se los atribuyen.



Las personas comentaron que la modelo es "una gran bailarina" y que "conquista con su belleza".