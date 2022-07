José Miguel Cruz recibe apoyo de seguidores tras ser expulsado de DWTS

Por De Boca en Boca Redacción | 19 de julio de 2022, 15:31 PM

El periodista José Miguel Cruz fue expulsado de Dancing With The Stars (DWTS), el pasado domingo 17 de julio, y sus seguidores se muestran molestos.

Luego de haber estado enfermo por COVID-19, Cruz salió a la pista de baile a darlo todo, pero no fue suficiente.

El presentador de Más que noticias, conocido como JM, fue el segundo expulsado de la competencia de baile de Teletica.

Algunas personas en la calle aseguran que “JM no debía salir porque estaba avanzando en la bailada” y que “los jueces fueron muy duros”.

“Tronco tal vez no, yo creo que sí moví gran parte de mi cuerpo. La salida no es que me parezca justa o injusta, yo creo que esto en la vida es lo que es y yo disfruté”, dijo Cruz.

Algunas señoras aseguran que el periodista debía tener más oportunidad en el baile y hasta afirmaron que los jueces tienen “favoritos”.

El vecino de San José vivió al máximo la experiencia y agregó que “nadie le quita ni lo bailado ni lo disfrutado”.

Más información en el video adjunto.