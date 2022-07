JM responde con una sonrisa a quienes lo llaman “tronco” en la pista

El podcast La oreja de Dancing se estrenó este martes y, entre los más criticados de las estrellas, estuvo el periodista José Miguel "JM" Cruz, quien sorprendió con una respuesta muy elegante y diplomática a los comentarios en su contra.



El problema empezó cuando el periodista de De Boca en Boca, Walter Obando, quien además es uno de los presentadores del pódcast, dijo que JM era "tan tieso como un tronco" y que "se merecía los 14 puntos que lo dejaron en el último puesto" en la tabla de Dancing With The Stars (DWTS).

Ante estos comentarios, JM publicó en sus historias de Instagram varios videos respondiendo a las críticas.

"Oigan esta historia señores, de que yo en la pista de baile era un tronco, de que me merecía estar en el último lugar, esto se dijo en el pódcast La oreja de Dancing , yo quiero saber si comparten esa opinión, ¿me merecía estar en el último lugar?, yo ayer casi me pongo a llorar, pero bueno, quiero escucharlos", indicó el periodista.

Aunque muchos usuarios en las redes sociales de DWTS criticaron la inclemencia de Obando para con JM, parece que ambos comunicadores lograron limar sus asperezas. De hecho, durante los ensayos de esta semana, se les vio bromeando e incluso se pudo ver cómo JM, entre risas, invitaba a Obando a irse "al lago de la Sabana a pasear".

Fuertes comentarios

Obando detalló a la redacción de Teletica.com que ya algunas estrellas se le han acercado para expresar su descontento con los comentarios, porque estuvieron "muy fuertes", especialmente saliendo de un periodista de la misma empresa.

"Yo vengo a hablar con la verdad, indiferentemente de si a alguien le molesta o no mi comentario. Vengo a aportar la verdad tanto en El ojo de Dancing como en La oreja de Dancing. La gente no come cuento, la gente es muy agradecida cuando uno no calla el chisme y realmente expone lo que está sucediendo", aseguró el comunicador.