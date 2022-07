Hermana de Nicole Aldana: "¡Quería llorar durante toda la coreografía!"

4 de julio de 2022, 10:16 AM

Nadia Aldana, exchica "A todo dar", asistió a la segunda gala de Dancing With The Stars Costa Rica, este domingo, para apoyar a su hermana.



Sobre la presentación de Nicole Aldana, la empresaria comentó lo siguiente: "Fue súper emocionante para mí. La verdad es que quería llorar, quería llorar durante toda la coreografía porque lo hicieron excelente. Son muy buenos y fue muy lindo verlos aquí, en vivo".

Nadia Aldana estuvo acompañada de sus dos hijas, su otra hermana, Natalia, y el esposo de Nicole. Una de sus hijas, Sarita, fue premiada por ser la más animada en el estudio Marco Picado. La menor no tuvo reparo en gritar y aplaudir a su tía.

Fisura no fue un problema

La fisura que sufrió Nicole Aldana en la costilla, días atrás, no representó un mayor problema en su coreografía de este domingo.

Ella y su bailarín impresionaron a los jueces con una maniobra llamada "la paloma", en la cual la empresaria dio varios giros apoyando su abdomen en la cabeza de Javier Acuña.

"Me sentí súper bien, ya lo de la costilla está muy bajito, ya casi no me duele y por dicha pude bailar", aseveró la participante de DWTS.