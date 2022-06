Gabriela Jiménez sobre ensayos de DWTS: “Hay días en que no me sale nada”

Por Luanna Orjuela Murcia | 22 de junio de 2022, 15:24 PM

La comunicadora Gabriela Jiménez recalcó la importancia de ser mentalmente fuerte para no frustrarse mientras ensaya las coreografías de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica.



Esto porque, según dice, si se compara con algunas parejas, a veces se siente rezagada.

“La experiencia ha sido súper enriquecedora, de aprendizaje y diversión. Viene un tema de mentalidad, hay que ser muy fuerte porque hay días en que no me sale nada, días en que digo ‘no pude’ y a veces pienso ‘esta pareja ya está muy avanzada’. Aunque al día siguiente uno ve que sí salió, entonces es un proceso de aprendizaje”, comentó la periodista deportiva.

En una entrevista con Teletica.com, Jiménez dijo que el ritmo más retador, hasta ahora, ha sido la samba brasileña; pero se considera muy disciplinada y perfeccionista, así que espera dar una excelente presentación este domingo.

Para más detalles, puede ver la entrevista completa en el video adjunto.