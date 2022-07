Gabriela Jiménez confiesa que no celebró el gol de Marcel Hernández contra La Liga

La comunicadora, Gabriela Jiménez, se sinceró con Teletica.com al confesar que no había celebrado el gol que anotó su pareja, el jugador Marcel Hernández, ante la Liga Deportiva Alajuelense este jueves.



“Varia gente me lo ha preguntado, pero no, no lo celebré, yo siempre he tratado de mantener una objetividad en esto, y eso no va a variar, yo me siento a ver muchos partidos, hasta con la app, para ver dos o tres partidos al mismo tiempo y me toca analizarlos luego en el programa”, indicó Jiménez.