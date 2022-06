¿Está celosa Majo de Mauricio y su pareja en DWTS? Hoffmann responde

Por Luanna Orjuela Murcia | 23 de junio de 2022, 14:05 PM

El presentador de televisión, Mauricio Hoffmann, pisará este domingo la pista de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica de la mano de la bailarina profesional, Alhanna Morales.

En una entrevista con Teletica.com, se le consultó al "Macho" si su pareja, la maquillista María José Ulate, se pone celosa.

"No, no, ella entiende perfectamente el trabajo y ahora esta aventura y, más bien, todo lo contrario: me está apoyando al 100% y ese apoyo es lo que uno necesita. Cuando uno está en esto, necesita el apoyo de la familia y pareja", confesó el presentador de 'De Boca en Boca'.

Hoffmann indicó que ha tenido que organizarse bien porque este reto consume mucho tiempo. Precisamente, su novia ha sido de gran ayuda.

"Esto es una inversión de tiempo, mi mamá es una que me decía ‘Mauricio, ¿cómo vas hacer?, ¿cómo se te ocurre haber aceptado?, ¿con qué tiempo?’ Y yo le dije: ‘Mami vea, cuando uno se organiza hay tiempo para todo, el tiempo alcanza’. Yo ya tengo una pizarra acrílica que Majo, tan linda, me ayudó a organizarme", agregó.

Este domingo a las 7 p. m. empezará la sétima temporada de Dancing With The Stars y usted no puede perderse el formato por Canal 7.

Para más detalles, puede ver la entrevista completa en el video adjunto.