"Entró un Bryan Ganoza y salió otro": las palabras del bailarín tras su paso por DWTS

El bailarín y cantante Bryan Ganoza fue el tercer participante eliminado en Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica. A pesar de su precipitada e inesperada salida, asegura que tuvo una metamorfosis en el proceso.

"Yo no pensé, en ningún momento, salir tan pronto. Creo que los jueces fueron muy rigurosos conmigo, desde la gala uno. Ustedes vieron cuando me quité la camisa todo lo que pasó, mis bailes sensuales siempre fueron señalados por los jueces, por eso intenté hacer bailes estándar, me fue bastante bien e, increíblemente, los bailes latinos fueron en los que más fallé", comentó el stripper en De Boca en Boca.

El "Cabro más macabro" y su pareja, Jahzeel Acevedo, bailaron el pasado domingo a ritmo de salsa, con el tema Salsa con coco. Ellos no obtuvieron tantos puntos como hubiesen deseado, la suma total fue de 17. Esto los llevó a la eliminación tras enfrentarse con Nicole Aldana y Javier Acuña.

"Estoy feliz con todo lo que hice, di mi 100%, esta semana estuvimos ensayando muchísimas horas, incluso más de seis horas por día, y no me salió, pero yo quedé tranquilo, di lo mejor que pude hacer", resaltó Ganoza B.

"Entró un Bryan Ganoza y salió otro"



Lo que más feliz y orgulloso hizo al bailarín fue poder cambiar la perspectiva del público sobre su persona.

"Entró un Bryan Ganoza y salió otro Bryan Ganoza. Logré entrar al corazoncito de mucha gente que me tenía bloqueado. Decían es que el 'Cabro más macabro' tiene esto o lo otro, y no sabían diferenciar entre el personaje y la persona Bryan Ganoza. Dancing me dio la ventana para exponer al Bryan como persona, que es padre y que trabaja con sus hijos", subrayó.

¿Qué le dice a su público?

"Muchas gracias por abrirme sus corazones, las puertas de sus casas, sé que muchos no me soportaban y ahora me quieren, y sigo trabajando en mis sueños que son muy grandes, tengo que trabajar mucho para conseguirlos", finalizó.

Su pareja, la bailarina mexicana Jahzeel Acevedo seguirá en DWTS, pero como coreógrafa de apoyo.

"Yo creo que Bryan es una persona muy talentosa y yo estoy segura de que él puede dar mucho más y seguir en competencia. Estoy muy contenta, porque él jamás se equivocó con ninguna coreografía, todas las hizo limpias, él se desempeñó muy bien", mencionó sobre su compañero de baile.