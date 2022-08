Elenco de DWTS aprovecha semana libre para turistear por Costa Rica

Por Luanna Orjuela Murcia | 25 de agosto de 2022, 9:51 AM

Este domingo no habrá gala de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, porque en esa fecha se llevará a cabo la gran final del Mundial de Futbol Femenino. Por eso es que, ante la posibilidad de tener una semana de descanso, el elenco aprovechó para tomarse unas pequeñas vacaciones.

La productora de DWTS, Vivian Peraza, confirmó que, en alianza con hoteles costarricenses, los bailarines mexicanos Kevin Vera, Jahzeel Acevedo y Erick Vázquez, y la actriz colombiana, Lorna Cepeda, fueron invitados a vacacionar algunos días en Tamarindo, Guanacaste y luego se fueron hasta La Fortuna, Alajuela, como parte del recorrido.

"Aprovechamos para traer a los chicos que viven en otros países a dar una vueltita a Guanacaste, estamos en el Tamarindo DIRIA y vamos para La Fortuna a Montaña de Fuego, para que conozcan el país. Además, la idea es que por medio de sus redes sociales promuevan las zonas", comentó Peraza.

Cabe destacar que los bailarines internacionales del elenco vinieron a residir a Costa Rica algunos meses para dedicarse exclusivamente a trabajar en DWTS, razón por la cual no han tenido el tiempo para conocer la oferta turística y natural del país, por lo que esta semana libre les cayó "de perlas".

"Estuvimos en Tamarindo, es mi primera vez acá, es espectacular, súper lindo todo. Venimos a recargar energía para continuar con el programa. Vamos a descansar y comer con amigos", señaló el coreógrafo, Erick Vázquez.

Por su parte, Kevin Vera confesó que "pocas han sido las oportunidades de salir durante la temporada, entonces es lindísimo; la playa es súper relajante. Costa Rica es un país que me encanta, ya lo extrañaba".

A pesar de estar en vacaciones, los bailarines no se quedan quietos, tanto así que, cada vez que escuchan el sonido de la música, empiezan a bailar entre ellos, tal y como lo han mostrado estos días en sus redes sociales.

Para Jahzeel Acevedo esta ha sido una experiencia única, porque es la primera vez que visita Tamarindo: "Costa Rica es un lugar maravilloso porque es un país verde, para nosotros es riquísimo estar aquí", dijo.

Recuerde que DWTS regresa a su Teletica a las 7 p. m. el próximo domingo 4 de setiembre.