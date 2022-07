El Mambo asegura que tanto liguistas como saprissistas le han profesado su apoyo

Víctor "El Mambo" Núñez, exfutbolista y participante de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, asegura que tanto liguistas como saprissistas le han dicho que lo van a apoyar.



"Yo sé que los heredianos me van a apoyar mucho, pero yo sé que también hay morados y liguistas. He visto en la calle que me dicen: 'yo soy morado, yo soy liguista, pero lo vamos a apoyar'. Es bonito porque me dicen: 'Mambo, usted cae mal, pero tiene cosas que me cuadran y por eso me termina cayendo bien', confesó el exfutbolista a Teletica.com.