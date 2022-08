El famoso baile del Mambo con Randall Vargas: "Él fue quien insistió para que me metieran a DWTS"

Este domingo en Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, el público presenció un momento único y nunca antes visto: el presentador Randall Vargas bailó, nada más y nada menos que con el participante Víctor el "Mambo" Núñez.

Ocurrió en un momento de gran excitación, cuando el exfutbolista concluyó una retadora coreografía con su compañera de baile en esta gala, Lucía Jiménez.

Vargas se ha dado a conocer por ser un hombre intachable, muy serio y elegante. Por eso sorprendió a todos los presentes cuando decidió bailar, dando varios giros, junto al Mambo.

El momento se propició partiendo de la confianza que comparte Vargas con el Mambo, una que no ha dejado de crecer desde que, según cuenta el exfutbolista, Vargas se convirtiera en una de las razones detrás de su participación en el programa de baile.

"De verdad Randitall es alguien especial para mí, desde que yo inicié en el fútbol él ha estado presente, siempre me ha dado muy buenos consejos y siempre me ha apoyado mucho. Él fue quien insistió para que me metieran a Dancing, él me dijo ‘vamos Mambito’, porque yo tenía miedo, pero él se puso hablar con Vivi (Vivian Peraza, productora). Entonces yo le agradezco mucho a él y él tiene una vibra tan buena que por eso lo saqué a bailar", relató el participante de la sétima temporada de DWTS durante una entrevista en El Ojo de Dancing.