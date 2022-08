David Martínez: del campo a las pistas de baile

Por Rodolfo Rodríguez | 23 de agosto de 2022, 15:00 PM

Por su gran conocimiento, cualquiera pensaría que David Martínez, el juez de Dancing With The Stars, creció entre salones de baile y presentaciones musicales; sin embargo, sus primeros años de vida los pasó en pleno campo, con vivencias que no desea olvidar.



“A mi papá lo contrataban cuando se construía algún hospital o clínica del país, entonces vivimos en muchas partes, pero me queda el recuerdo de Guápiles, donde quitaban la luz a las 8 p. m. y para llegar al colegio había que cruzar quebradas y potreros. También recuerdo visitar a mis abuelos en Guanacaste y parte del camino teníamos que subirnos en una carreta porque era imposible pasar”, mencionó Martínez.



El también llamado “juez de hierro” por sus posturas y críticas a las estrellas en la pista de baile, recordó el momento en que partió a los Estados Unidos: fue ahí donde su vida dio un giro inesperado.



A Martínez se le considera de los primeros en dar clases de jazz a costarricenses en el país, además fue uno de los que impulsó traer, tanto a Panamá como a Costa Rica, el formato de ballroom dance, que actualmente desarrolla su séptima temporada.



Entérese de más detalles en el video adjunto.