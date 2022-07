Daniel Vargas sobre su presentación: "Le voy a bailar a ella"

El chef Daniel Vargas asegura que en su presentación del próximo domingo le bailará a su novia, la presentadora Shirley Álvarez, algo que lo motiva a ejecutar a la perfección su coreografía.

El chef será el invitado de la quinta gala de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, la cual será una muy especial y emotiva, ya que estará dedicada a la temática del "año memorable", donde cada estrella compartirá cuál es el año que más los ha marcado.







Álvarez fue quien dio a conocer en La Oreja de Dancing que el chef era el invitado de la cuarta gala.

Vargas ganó la tercera temporada de DWTS junto a la bailarina Lucía Jiménez en 2016. Por esa razón es que en esta ocasión que participará como invitado se siente más relajado.

"Me siento superemocionado. Desde el 2016, que fue mi temporada, no volví a bailar y seis años después me invitan. Me gusta mucho la oportunidad. La coreografía es súper linda y el hecho de no tener la presión de la calificación ha hecho que lo disfrute más", dijo.