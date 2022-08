'Dancing With The Stars' se queda sin Gabriela Jiménez

Por Rodolfo Rodríguez | 14 de agosto de 2022, 21:32 PM

Mauricio Hoffmann, Kimberly Loaiza, Joaquín Yglesias, Nicole Aldana, Víctor Núñez y Lorna Cepeda quedaron "vivos" tras la cuarta eliminación de la sétima temporada de Dancing With The Stars. Por su parte, Gabriela Jiménez le dijo "no más" a la competencia y concluyó así su participación en la pista de baile.



En galas anteriores, el juez David Martínez criticó el bajo nivel de ballroom; pero, en esta ocasión, al parecer él y sus compañeros de mesa quedaron más satisfechos y las parejas comenzaron a recibir las primeras paletas con nota "10".



La noche comenzaría con una revancha: Kimberly Loaiza quería recuperar el terreno perdido con su pareja, Erick Vásquez. En la gala anterior quedaron en último lugar, ahora a ritmo de "foxtrot" la modelo lució en cada paso, para un total de 26 puntos.



La barra quedaría alta, pero el nivel de baile siguió con buenas presentaciones. La siguiente pareja en salir a la pista de baile fue la colombiana Lorna Cepeda junto a Michael Rubí con un "hustle" muy alegre.



"El disco es un baile que se disfruta y eso es lo que hicieron y de muy buena manera", fue parte de lo que dijo Martínez, parte del jurado que le dio a la internacional un total de 23 puntos.



Llegaron los primeros "10"



Mauricio Hoffmann bailó tango con su pareja Alhanna Morales y mostraron pasos con mucha "fuerza, interpretación y conexión".



"Cuando uno ve estos bailes parece que son fáciles, pero se deben doblar las rodillas y vos lo lograste muy bien", apuntó Martínez.



De manera inesperada Silvia Baltodano soltó el primer 10 de la temporada, seguida de un ocho de David y otra nota perfecta de Alex Costa, para 28 unidades, pero la pareja también recibiría el premio del punto extra del mejor paso de la noche y llegaron a la cifra de 29.



La competencia seguiría con el "jive" de Nicole Aldana y Javier Acuña, la empresaria también recibió comentarios positivos al final de un baile cargado de energía y mucha fuerza, al final recibieron un total de 24 puntos.



Llegaría otro 10 y fue para Joaquín Yglesias junto a Lucía Jiménez que bailaron un vals muy sentido y "parecían flotar" en el estudio Marco Picado, según el juez Costa. El tenor quedó con 27 puntos, muy cerca de los líderes Hoffmann y Morales.



"Quickstep" fue el ritmo elegido por Yesenia Reyes y Víctor Núñez, una pareja que apuesta a la alegría en sus coreografías, pero en esta ocasión los jueces no los evaluaron de buena manera y les otorgaron 23 puntos.



Como invitado de la noche estuvo el cantante Marko Jara, quien regresó a "Dancing with the Stars" como un "torero", como lo calificó la bailarina Jahzeel Acevedo. El artista se lució con un paso doble, que incluía alzadas acrobáticas, que robaron miradas, aplausos y gritos del público presente.



De vuelta a la competencia, la periodista deportiva Gabriela Jiménez le apostó al ritmo latino de salsa junto a su compañero el mexicano Kevin Vera. La comunicadora disfrutó tanto que acompañó el baile con el canto, pero fue la menos puntuada de la noche con tan sólo 22 unidades.



Tango sentenció a "Gaby"



Las notas de esta y la pasada gala se sumaron, así como el apoyo del público, para sentenciar a las estrellas Gabriela y Nicole al baile de las estrellas.



El pulso fue a ritmo de tango y ambas realizaron coreografías muy bien ejecutadas, que pondrían al jurado a dudar sobre la decisión. "Es una decisión dividida y te vamos a extrañar Gaby", mencionó Martínez.



La producción anunció el "wild card" o comodín, donde el público votará para regresar a la pista de baile a alguna de las estrellas eliminadas anteriormente, es decir que Melissa Diakova, José Miguel Cruz, Bryan Ganoza tendrán una nueva oportunidad para disputar el trofeo de "ballroom dance" más prestigioso del planeta.



Al cierre de la gala Gabriela Jiménez se negó a participar del "wild card", por lo que no será opción para regresar. "Ya estuve mucho aquí y la gala del año memorable para mi abuelito es lo que me llevaré en el corazón", aseguró la periodista.