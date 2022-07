Bryan Ganoza asegura que le ofrecieron plata por decir que se operó el abdomen

El cantante y bailarín, Bryan Ganoza, aseguró que, hace años, una empresa le ofreció plata por decir que se había marcado el abdomen mediante un proceso quirúrgico.

El comentario nace a raíz de uno de los temas abordados durante el tercer episodio del pódcast La Oreja de Dancing, donde los presentadores Shirley Álvarez, Walter Obando y el Danny CR repasaron algunas de las reacciones en las redes sociales que suscitaron a partir de la puesta en escena de Ganoza en la tercera gala.

La consulta sobre si Ganoza se había operado o no el abdomen vino en boca de los usuarios seguidores del formato en las redes sociales. Hubo quienes apuntaron que los de Ganoza "son los cuadritos más operados en la historia de los cuadritos", otros se preguntaron si el artista había "subido de peso", tampoco faltaron comentarios defendiendo que el haber salido sin camiseta le merecía una puntuación más alta, así como también hubo personas que indicaron que "no le sirivó de nada quitarse la camisa".

Bryan Ganoza se dio a conocer en el programa 'Combate', espacio del cual salió en 2013.

Ganoza, quien ya se ha ganado un lugar en el corazón de muchos por su carisma y su buena disposición para atender a quien lo busque, conversó con Teletica.com para responder a la duda que aqueja a sus seguidores, asegurando que nunca se ha hecho ninguna intervención en el abdomen: ​“Eso de la operación es mentira, fue pura publicidad que yo hice. A mí me pagaron para que lo hiciera así. Pero los cuadros son míos, pueden ver en las fotos más viejas que el cuadro abdominal es el mismo que tengo ahora. A mí me ofrecieron plata para decir que yo me hice una cirugía, pero no. Los cuadritos son míos, siempre me han caracterizado desde jovencito”, aseguró.

Sobre los comentarios negativos que surgieron desde su presentación sin camisa, defendió que lo que los inspira es el morbo que conlleva ser stripper, porque a otros exparticipantes no los han atacado de la misma manera cuando han estado en esa posición.

“Vieras los videos que yo vi de exparticipantes que les han quitado todo, pero la gente no tenía el morbo, la cuestión es el morbo conmigo, de que el Cabro más Macabro se quite la camisa. Yo sé que me han criticado mucho, durísimo, pero me encanta”, agregó.

La primera y tercera foto son de la primera sesión de fotos de Ganoza como modelo a los 17 años. 

​En el episodio #3 del pódcast La Oreja de Dancing el periodista Walter Obando comentó que a Bryan Ganoza no le había servido de nada quitarse la camisa en su presentación del domingo anterior, pues, pese a ese recurso, quedó entre las últimas posiciones de la tabla.

Además, el comunicador le dijo al Cabro más Macabro que no tenía cuadritos, a lo que él responde que sí, que tiene ocho en total.

Ganoza se dedicó por varios años a ser bailarín exótico en Las Vegas, Nevada.



​“Estoy en un punto que físicamente estoy grande, en este momento estoy pesando casi que 100 kilos y estoy con un 13% de grasa corporal, por ende, los cuadros no se me van a ver completamente. El motivo es que estoy subiendo de peso porque la exigencia física de los entrenamientos de DWTS nos obliga a quemar”, finalizó el intérprete de Mi Droga.

Para más detalles, puede escuchar el pódcast en el siguiente enlace.