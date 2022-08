Bryan Ganoza asegura que esta semana “ha sido una locura”

Por Luanna Orjuela Murcia | 20 de agosto de 2022, 7:57 AM

El cantante y bailarín, Bryan Ganoza, regresó esta semana al concurso Dancing With The Stars​ (DWTS) Costa Rica, gracias a los votos del público que lo colocaron como el ganador del comodín wildcard, el cual permite que una estrella eliminada vuelva a la competencia. Ahora asegura que, desde que se enteró de la noticia, su semana "ha sido una locura".

"Desde que regresé ha sido una locura. Mis redes sociales explotaron. El lunes (día de las votaciones) me llegaron 500 mensajes al chat privado de personas expresando mucho cariño. Lo único que puedo decir es gracias, voy a hacer un superespectáculo cada domingo para que lo disfruten en casa. Esa es mi forma de retribuir ese apoyo y cariño", señaló el Cabro más Macabro.

Bryan Ganoza retomó su participación en DWTS el martes pasado, con un día menos de ensayo que los demás participantes. Por eso se toma este reto con mucha seriedad y asegura que su meta es ponerse al mismo nivel que los otros participantes que no han dejado de ensayar ni de pulir su técnica mientras él estaba fuera de la competencia.

Además de los ensayos, el stripper tuvo que cumplir con muchos compromisos que adquirió gracias a la popularidad que ha construido durante su participación en el formato de baile.

"Estuve el martes con el Padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo recolectando donaciones para los niños, luego nos fuimos al Mercado Central a conversar con las señoras que estaban tristes porque me habían sacado del programa y después fuimos a ensayar. El jueves estuve con De Boca en Boca en una escuela en San Rafael de Heredia para celebrar el Día de la Madre; bailé con ellas, jugamos y nos tomamos fotos (ver video adjunto). Además, he dado muchas entrevistas, incluso estuve en la plataforma Twitch, que es nueva para mí", señaló el intérprete de Mi Droga.





En su regreso a DWTS este domingo, Ganoza B bailará junto a la bailarina con la que participó antes de su eliminación, la mexicana Jahzeel Acevedo, al ritmo de un paso doble cuya coreografía está focalizada para que el cantante se luzca.

No obstante, la más feliz con la noticia de que el Cabro más Macabro regresa al concurso de ballroom es su hija, Colette: "Me dice: '¡papá en la tele otra vez!' con mucha emoción, porque antes estaba triste cuando se dio cuenta de que yo no estaba en la pista y me decía: '¿por qué papá no está bailando?'", relató.

Podrá ver la presentación de Ganoza tras reintegrarse al formato este domingo en DWTS a las 8 p. m. por su Teletica, Canal 7.