Vídeo capta a raro calamar "fantasmal" de aspecto alienígena en el Golfo de México

Un calamar de aguas profundas raramente encontrado fue filmado frente a la costa sureste de Estados Unidos. Se trata del calamar de aleta grande, el cual puede alcanzar los 6 metros de longitud. Y no era para menos: hace solo 20 años que los científicos describieron oficialmente la familia del calamar de aleta grande.

Los observadores describieron a la criatura con tentáculos como "fantasmal" y "alienígena". Las extraordinarias imágenes publicadas por la NOAA Ocean Exploration se tomaron como parte de la expedición Windows to the Deep 2021 de la organización.

Los investigadores de la NOAA utilizaron un vehículo teledirigido para sumergirse e investigar el escarpe de Florida Occidental en el Golfo de México. El ROV avistó el calamar el 9 de noviembre y la NOAA tuiteó el lunes una recopilación de vídeos de la etérea criatura.

Hasta la fecha, se han confirmado menos de 20 avistamientos de este cefalópodo de aguas profundas, conocido como calamar de aleta grande (Magnapinna), y este reciente avistamiento añade uno más a la lista, según un comunicado de NOAA Ocean Exploration.

NOAA Ship #Okeanos Explorer is safely docked in Port Canaveral, Florida, & our Windows to the Deep 2021 adventure is over. ICYMI, here's video of the bigfin squid (Magnapinna sp.) we encountered in Gulf of Mexico.



