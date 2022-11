Video: A presentador de televisión se le cae pieza dental en medio programa

El presentador de televisión Carlos Adyan pasó un momento de mucha angustia cuando estaba en un programa en vivo: una carilla dental se le cayó delante de las cámaras.



El boricua estaba conduciendo el programa “En casa con Telemundo”, junto a la animadora hondureña Ana Jurka. De repente, la pieza dental se desprendió.

“Me pasó algo al aire horrible”, dijo en ese momento. Jurka y la otra presentadora dominicana, Lissette Eduardo (Chiky Bombom), quien también estaba en el set, le dijeron que se fuera "por allá" mientras lo resolvía.

Sin embargo, Adyan encontró una solución profesional: se acomodó la carilla y, 20 segundos después, intervino de nuevo como si nada hubiera ocurrido.

El periodista de 26 años se tomó el inusual incidente con humor y posteó en sus redes sociales los detalles del imprevisto.

“Me han pasado cosas fuertes al aire, pero lo de hoy fue extraordinario. Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del set, me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora.

“En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó. Lo importante es que me la acomodé, terminé el show y me atendieron de emergencia. No lo iba a contar, pero recibí un montón de mensajes y, para que no les cuenten mal, mejor les digo yo”, escribió a sus 479 mil seguidores.