Vea lo que pasó con el mapache que “asaltó” licorera y quedó inconsciente por borrachera

Un evento inusual puso a correr al refugio y centro de protección de animales del condado de Hanover, en Virginia, Estados Unidos, luego de que un mapache quedara en estado etílico tras “asaltar” una licorería.

El evento ocurrió el pasado martes y quedó registrado en las cámaras de video del local, videos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.



El refugio de Hanover anunció que el mapache, entregado a los placeres del alcohol, había asaltado la licorería de la ciudad de Ashland, aprovechando los largos días de Acción de Gracias.

Cámaras grabaron el “atraco”:





El marsupial fue atendido rápidamente y volvió a su libertad una vez que durmió las horas necesarias para recuperarse de los efectos de la deriva etílica.

“Después de dormir unas horas y sin ningún signo de lesiones, fue liberado sano y salvo en la naturaleza”, explicó el refugio en una publicación en Facebook.



En medio de las risas y comentarios que esto puedo ocasionar en redes sociales, quedaron los cuantiosos daños. En su escapada etílica rompió estanterías y botellas, algunas bastante costosas.

En las fotos publicadas se ven botellas rotas esparcidas por el suelo y al hedonista marsupial pagando las consecuencias de su aventura, tumbado boca abajo en el baño.