‘Therians’ en la mira: Tienda para mascotas en Costa Rica se anticipa y toma esta decisión

La moda therian sigue generando reacciones en todo el mundo y Costa Rica no es la excepción: un comercio tico ya tomó una decisión anticipada en todos sus negocios.

Se trata de Perro Café, una tienda de venta de artículos para mascotas, que anunció en sus redes sociales que se reservan el derecho de admisión y prohibirán el ingreso de therians en todos sus negocios.

“Hemos recibido varios mensajes preguntando si vendemos productos para therians, desde ya nos estamos anticipando”, publicaron en sus redes sociales, con una fotografía que dice: ‘No se permite el ingreso de therians’”.

La publicación se llenó de comentarios de apoyo al negocio.

Bele Montvar puso: “Excelente”, mientras que Induni Polly agregó: “Definitivamente, hoy en día las personas están faltas de Dios; ya creerse animales o, peor aún, comportarse peor que ellos ya es demasiado. Veremos en qué va a terminar más de uno mordido por perros y en un hospital”.

Tras una consulta realizada por medio de los números de WhatsApp, el negocio explicó lo siguiente:

“Por motivos de seguridad no se permite el ingreso de personas con máscaras o comportamientos inadecuados”.

¿Qué es un therian?

Un therian es una persona que se autopercibe como un animal no humano, total o parcialmente, y el término se volvió tendencia en los últimos días, especialmente en Uruguay y Argentina.

Eso no significa que los seres humanos crean que tiene un cuerpo físico de animal, sino que su identidad emocional, mental o espiritual está vinculada con una especie animal específica. Por eso es muy común observar a personas con máscaras y colas, movilizándose en cuatro patas por plazas y parques.

Algunos se identifican con un lobo, un zorro, un gato o un ave, entre otras especies. Ellos se graban y publican sus videos, que se viralizan en TikTok, Instagram y otras redes sociales.

El término ‘therian’ deriva de “therianthropy”, que en griego significa “bestia” y “ser humano”.