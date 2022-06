¿Qué hace que las 'fake news' parezcan tan creíbles?

Cada día, las plataformas de internet se inundan con una cantidad desmesurada de noticias y contenidos que compiten por captar la atención de la audiencia. La cuota interminable de información que está disponible instantáneamente, como artículos de noticias, clips de video, fotos u otros medios en sitios web de noticias, redes sociales, televisión, radio y otras fuentes puede, y suele, ser abrumadora.



Un grupo de expertos informáticos de ESET analizaron los problemas para lidiar con la sobrecarga de información que llega desde el mundo digital para encontrar mejores herramientas para discernir entre lo que es real y lo que es ficción.

Últimamente, gran parte del ciclo de noticias a nivel global se ha centrado en la guerra en Ucrania, comenzó con imágenes satelitales de movimientos del ejército alertando del riesgo de una posible invasión rusa.

Luego, comenzaron a llegar imágenes desde Ucrania a medida que los ciudadanos se dirigían a las redes sociales para publicar videos y fotos de tanques en las calles y misiles que caían del cielo, dejando destrucción a su paso.

Desde entonces, se vio la guerra a través de los teléfonos a un nivel de detalle nunca antes visto, razón por la cual este conflicto ha sido apopado por muchos como la “primera guerra TikTok”.

Plataformas como TikTok, Twitter e Instagram pasaron de mostrar videos de baile a utilizarse para difundir escenas de guerra y llamados para obtener apoyo humanitario, algo que atrajo innumerables opiniones y acciones en el proceso. No obstante, las partes involucradas ahora tienen acceso a estas plataformas, lo que derivó en que las mismas se convirtieran en un campo de batalla digital para tratar de influir a millones de personas en el mundo a su favor.

Según una investigación del Massachusetts Institute of Technology (MIT) publicada en 2018, que analizó las noticias compartidas en Twitter, “la información falsa llega significativamente más lejos, se mueve más rápido, penetra de forma más profunda y su alcance es mayor que la verídica”, incluso cuando existen esfuerzos para eliminar los bots y filtrar las interacciones para priorizar solo las humanas y las reales. Los resultados son sorprendentes, hasta el punto de que, tal y como señala el estudio, “la información falsa tiene un 70% más de probabilidades de ser retuiteada que la verdadera”.

El problema subyacente puede ser el sesgo cognitivo. Para los expertos, “si bien permite recordar procesos previamente aprendidos y reconocer situaciones familiares, puede dejarnos susceptibles ante los atajos mentales y puntos ciegos”.

A deepfake video of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is the first used in "an intentional and broadly deceptive way" since Russia's invasion, expert says. #TheCube https://t.co/9D98WIUXep