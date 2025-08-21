Murió Frank Caprio, “el juez más amable de Estados Unidos”

Frank Caprio, conocido internacionalmente como “el juez más amable de Estados Unidos”, falleció a los 88 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada por su familia a través de una emotiva publicación en Instagram que rápidamente fue replicada por medios internacionales.

“El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a los 88 años tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas. Amado por su compasión, humildad y firme convicción en la bondad de las personas, conmovió la vida de millones a través de su trabajo en los tribunales y más allá”, expresó su familia.

Caprio se hizo mundialmente conocido por su estilo único de impartir justicia, basado en la empatía y la comprensión de las circunstancias humanas. “Siempre me coloco en los zapatos de la persona que tengo delante”, declaró en varias entrevistas, según el diario El Tiempo.

Su forma de juzgar fue celebrada en audiencias internacionales, donde se le reconoció por equilibrar la aplicación de la ley con la compasión. Uno de sus momentos más virales fue el juicio a un hombre de 96 años acusado de exceso de velocidad, quien explicó que llevaba a su hijo con discapacidad al médico por un tratamiento contra el cáncer. Caprio lo absolvió con palabras de consuelo que conmovieron a millones.

Desde hace dos años, Caprio se había retirado del cargo. No fue sino hasta inicios de 2025 que reveló públicamente su lucha contra el cáncer.

Además de su legado judicial, dejó plasmada su filosofía de vida en el libro Compasión en la corte: historias que cambiaron la vida del juez más amable de Estados Unidos, donde escribió:

“Sé amable con los demás, sé lento para juzgar y muestra siempre misericordia”.

La familia concluyó su mensaje con un llamado a la acción:

“En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, como él lo hacía cada día”.