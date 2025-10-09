Misterio en escuela de España: canción de cumpleaños comenzó a sonar durante la noche

Murcia vivió una madrugada insólita este miércoles, cuando la canción ‘Cumpleaños Feliz’ del grupo Parchís se reprodujo sin parar durante más de cinco horas desde los altavoces del colegio de Javalí Viejo.

El incidente, que comenzó alrededor de las 11:00 p. m., generó molestias entre los vecinos, quienes no tardaron en reportar la situación a las autoridades.

“¡No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... no eran horas!”, comentaron los bomberos de Murcia con humor en sus redes sociales, tras acudir al centro educativo a las 4:30 de la mañana para desconectar manualmente el sistema de megafonía.

Aunque en un inicio se sospechó que podría tratarse de una broma pesada, las investigaciones descartaron esa posibilidad. Según el informe preliminar, el equipo de sonido habría quedado activado por error tras algún evento o ensayo, provocando que la canción se repitiera en bucle durante toda la madrugada.

El gesto de los bomberos fue recibido con simpatía por los internautas, quienes celebraron su buen humor ante la situación. Sin embargo, los vecinos de Javalí Viejo no ocultaron su incomodidad. “Parecía una broma de mal gusto. A las tres de la mañana seguía sonando”, comentó uno de los residentes a los medios locales. Otro ironizó: “Nunca un cumpleaños fue tan largo”.