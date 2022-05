Lechuza que no podía tener pichones adoptó a dos "huérfanos"

Una lechuza que no podía tener pichones exitosamente, adoptó a dos que quedaron "huérfanos".

Robert E. Fuller, un rehabilitador de vida silvestre británico, compartió la historia de "Luna" en sus redes sociales.



"Luna" intentó ser mamá por dos años, pero lamentablemente no lo logró. "No solo sus huevos no eclosionaron este año, sino que también perdió su nidada el año pasado", comentó Fuller.

Pero su sueño por fin se cumplió este año, cuando el rehabilitador de vida silvestre se enteró de que dos pichones habían quedado "huérfanos". Se los presentó a "Luna" y ella, con su instinto maternal, los adoptó a la perfección.

“Esto significa que, después de una larga espera, Luna finalmente es madre. Luna es muy tierna con sus polluelos adoptivos", agregó el rehabilitador de vida silvestre.

Para más detalles, puede ver el video adjunto, compartido el 21 de abril pasado.