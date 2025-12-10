La contraseña más usada del mundo en 2025 sigue siendo peligrosamente débil

La costumbre de elegir contraseñas débiles y predecibles continúa siendo un riesgo global. Informes recientes de NordPass y Comparitech confirman que “123456” es la contraseña más utilizada en 2025, un hábito que trasciende generaciones y compromete la seguridad de millones de usuarios.

La compañía de ciberseguridad ESET adviertió que usar credenciales simples es como “cerrar la puerta de la casa con una traba de papel” o tener una caja fuerte de última generación con un post-it al lado que revela la clave.

El informe señala que el 25% de las 1.000 contraseñas más usadas están compuestas únicamente por números.

“La costumbre de usar contraseñas débiles y predecibles trasciende las generaciones. No importa el rango etario: en cada categoría, 123456 está en el top de las claves más elegidas”, explicó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Según los expertos, incluso los llamados “nativos digitales”, que han vivido gran parte de su vida en el mundo online, repiten las mismas prácticas riesgosas que personas mayores con menor experiencia tecnológica.

América Latina: un panorama preocupante

En la región, el problema se agrava por el auge de ciberamenazas y la falta de conciencia sobre seguridad digital.

“Usar contraseñas débiles compromete la seguridad individual, pero también contribuye a la vulnerabilidad general de la región frente a posibles ataques”, agregó Gutiérrez Amaya.

También, el uso de contraseñas simples en entornos empresariales puede poner en jaque información sensible de usuarios, clientes y proveedores. Según ESET, esto no solo implica pérdidas económicas, sino también daños a la reputación de las organizaciones.

Un dato importante de Verizon indica que el 70% de las filtraciones de datos en empresas se debe al uso de contraseñas débiles por parte de los colaboradores.

En octubre de este año, el sistema de seguridad del Museo del Louvre en París fue vulnerado porque la contraseña era simplemente “Louvre”. El ataque permitió el robo de joyas valuadas en más de 100 millones de dólares, demostrando que incluso los sistemas más sofisticados pueden ser quebrantados por una clave débil.

Consejos para contraseñas seguras

Los expertos recomiendan:

Longitud: mínimo 12 caracteres, mientras más larga, más segura.

mínimo 12 caracteres, mientras más larga, más segura. Complejidad: incluir mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

incluir mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Aleatoriedad: evitar patrones obvios como fechas de nacimiento o secuencias numéricas.

evitar patrones obvios como fechas de nacimiento o secuencias numéricas. Diversidad: no repetir la misma contraseña en varias cuentas.

Además, sugieren el uso de Generadores de Contraseñas, herramientas gratuitas que ayudan a crear credenciales robustas y difíciles de vulnerar.