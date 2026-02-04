Joven llega al hospital con proyectil de la Primera Guerra Mundial en su recto

Un insólito y alarmante caso se registró en el Hospital Rangueil de Toulouse, Francia, cuando un hombre de 24 años ingresó a urgencias con fuertes dolores abdominales.

Al ser atendido, los médicos descubrieron que tenía alojado en su recto un proyectil de artillería de la Primera Guerra Mundial, de aproximadamente 20 centímetros de largo.

La situación generó gran tensión, ya que la munición estaba activa y sin detonar, según informaron medios franceses y el diario británico Daily Mail. Ante el riesgo de explosión, el hospital fue evacuado de inmediato y la zona acordonada.

Expertos en desactivación de explosivos y bomberos acudieron al lugar. Tras una evaluación, determinaron que la carcasa no representaba peligro y finalmente fue retirada durante una cirugía.

La fiscalía francesa analiza abrir un caso por manipulación ilegal de explosivos, mientras el joven será interrogado por la policía. Las primeras comprobaciones confirmaron que el obús databa de 1918 y no tenía capacidad de detonación.

El Grupo de Apoyo Judicial (GAJ) abrió expediente por posesión de munición de categoría A, según informó el diario La Dépêche, que dio la exclusiva del caso.

Lo más sorprendente es que este tipo de incidentes no es aislado. Según el diario El País, en 2022 un hombre de 88 años en Toulon acudió al hospital con un proyectil similar, y en 2021 se reportó un caso en el Reino Unido con un obús de la Segunda Guerra Mundial.