Inusual choque de niño y perezoso en canopy le da la vuelta al mundo

El video que muestra el inusual choque de un niño y un perezoso, durante un recorrido en canopy, le da la vuelta al mundo.



Medios como Daily Mail, T13, Global News, Boing Boing y Times Now difundieron el hecho, ocurrido este domingo en La Fortuna de San Carlos, Alajuela.



El Daily Mail publicó "They'll be hanging around for ages! Moment boy crashes into a SLOTH on a zip wire in Costa Rican forest", lo que se traduce en "¡Estarán colgados (en el canopy) por años! Momento en que un niño choca contra un perezoso en una tirolesa en un bosque de Costa Rica".

T13 tituló "Niño se lanza en tirolesa y choca con un perezoso en Costa Rica".

"Niño mantiene la calma después de chocar de cabeza con un perezoso en tirolesa en Costa Rica", escribió Global News.



También en inglés, Boing Boing aseguró "Boy crashes into a sloth while zip-lining in Costa Rica". La traducción sería "niño choca contra un perezoso mientras practica tirolesa en Costa Rica".

Por último, Times Now tituló la noticia como "Video viral: un niño que acelera imprudentemente choca contra un perezoso en tirolesa; los internautas dicen que será un viaje largo".

Los hechos

Teletica.com conversó con Flabio Leitón, gerente de Go Adventure Arenal Park, sitio donde se captó la imagen que ahora acapara titulares de medios internacionales.

"El domingo en la mañana, nosotros hicimos el chequeo de todo (plataformas y cables). En el tour de la 1 p. m., teníamos a ocho personas haciendo canopy. Había una familia de tres personas de Estados Unidos, papá, mamá y niño, en el cable seis. Después de que pasaron las cinco personas por ese cable, el niño le pidió al guía que si le podía sacar un video con una GoPro.



"Lo que pasó fue que en cuestión de 30 segundos creemos que el perezoso cayó al cable desde una rama. Ya habían pasado cinco personas y no había nada, 30 segundos después y el perezoso estaba en el cable", indicó Leitón.

Al final, todos resultaron ilesos: se convirtió en una experiencia inolvidable, que dejó imágenes únicas y los ojos vueltos hacia Costa Rica.