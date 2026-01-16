¡Inédito! Video muestra por primera vez a tribu indígena no contactada del Amazonas

Un video nunca antes difundido ha mostrado por primera vez imágenes en alta definición de una tribu indígena no contactada del Amazonas, captadas con un teléfono móvil durante una expedición de conservación.

El material fue dado a conocer por el reconocido conservacionista y explorador estadounidense Paul Rosolie, durante una entrevista en el pódcast del científico y divulgador Lex Fridman.

Se trata de la primera grabación en alta definición conocida de este grupo indígena, filmada a una distancia aproximada de 100 metros.

Las imágenes muestran a Rosolie y a otros exploradores corriendo hacia la orilla de un río amazónico cuando, de pronto, alrededor de una docena de integrantes de la tribu emergen entre una nube de mariposas. En un primer momento, los indígenas aparecen blandiendo lanzas y otras armas, lo que genera una escena de extrema tensión.

“Estamos ahí parados, todos en silencio, esperando, porque en cualquier momento una flecha podría volar directo a tu cuello. Y de pronto empiezas a escuchar gritos, y las mujeres levantan a los niños y corren hacia las chozas”, relató Rosolie durante el pódcast.

Con el paso de los minutos, la situación comenzó a cambiar. El conservacionista explicó que, al notar que los exploradores no representaban una amenaza inmediata, los miembros de la tribu bajaron gradualmente sus armas, especialmente cuando recibieron canoas con plátanos como ofrenda (ver video adjunto).

NEW: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has been released by author Paul Rosolie on Lex Fridman's show.



The tribe was seen lowering their weapons before they were given a canoe of food.



Rosolie is a conservationist who has reportedly spent two decades… pic.twitter.com/a0WF9O2Pof — Collin Rugg (@CollinRugg) January 16, 2026

Incluso se vivieron momentos inesperados. Rosolie contó que algunos miembros de su equipo hicieron gestos simples —como levantar la mano o bailar— y los indígenas comenzaron a imitarlos, en una suerte de interacción lúdica y tentativa de comunicación.

Miembro del equipo atacado

Pese a la aparente calma inicial, el contacto tuvo un desenlace violento. Al amanecer del día siguiente, parte del equipo decidió navegar río arriba, dentro del territorio de la tribu, bajo la creencia de que se había establecido una relación amistosa tras el intercambio de alimentos.

La decisión resultó fatal. Según relató Rosolie, cerca de 200 miembros de la tribu emboscaron la canoa y comenzaron a lanzar flechas. La mayoría logró protegerse detrás de sacos de arroz, pero Jorge, el hombre que conducía la embarcación, fue atravesado por una flecha de más de dos metros (ver video).

El proyectil ingresó por detrás del omóplato y salió por el ombligo, causándole heridas gravísimas.

“Vi la canoa después y estaba cubierta con una cantidad horrible de sangre”, recordó Rosolie. A pesar de la gravedad del ataque, el equipo logró evacuar a Jorge en helicóptero y milagrosamente sobrevivió.

Some of the last people to live completely out the jungle disconnected from society. They still lead a hunter gatherer life. We are currently protecting over 120,000 acres of jungle for wildlife and native peoples, join us: https://t.co/E18aFRGVsl pic.twitter.com/yLIjANo4CE — Paul Rosolie (@PaulRosolie) October 28, 2025

Registro para documentar y no invadir

Las imágenes fueron grabadas hace más de un año, pero la ubicación exacta de la tribu se mantiene en reserva para evitar cualquier intento de contacto externo. Los exploradores explicaron que estos pueblos indígenas no poseen inmunidad frente a enfermedades comunes, por lo que una interacción no controlada podría resultar mortal. Rosolie, quien lleva casi dos décadas dedicado a la conservación en la Amazonía, agregó que el objetivo del video no es generar morbo ni espectáculo. “Defender a estas personas implica tener esta conversación, mostrar estas imágenes al mundo… y después dejarlos en paz”, afirmó. Para algunos internautas, el video reabre el debate sobre los límites entre la documentación, la conservación y el respeto absoluto al derecho de los pueblos indígenas no contactados a vivir aislados y protegidos del mundo moderno.