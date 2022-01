¡Impresionante! Observan orcas en el Parque Nacional Corcovado

Josue Baires Ortiz realizaba un tour en el Parque Nacional Corcovado cuando divisó una pareja de orcas. El avistamiento ocurrió el pasado 6 de enero.



"Experiencia de vida para nunca olvidar, probablemente nunca más las volveré a ver. No saben el sentimiento al ver uno de los depredadores top del océano; las ballenas asesinas u Orcas. Agradecido por vivir en Costa Rica y trabajar en uno de los mejores parques nacionales del mundo", comentó Baires, quien compartió las imágenes en su cuenta de Facebook.

Las orcas son una especie de delfín con distribución cosmopolita, por lo tanto, se encuentran en las aguas cálidas del trópico tanto como en las aguas frías cerca de los polos.

Según explicó el biólogo Carlos Pérez, quien da cursos de Avistamiento y Conservación de Cetáceos en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), es normal ver orcas en Costa Rica.

Su tamaño ronda los nueve metros y son más grandes los machos al tener la aleta dorsal más larga y pronunciada.

"Desde hace años se tienen reportes de su presencia en el país, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Normalmente, llegan cuando las aguas son más frías, ya que hay más alimento para ellas", señaló Pérez.

José David Palacios Alfaro, biólogo marino, informó que en nuestro país se reportan entre dos a tres avistamientos por año. Los grupos reportados varían entre los dos y 16 individuos.

Alfaro considera que este último reporte de orcas en la zona puede estar relacionado con la migración de la población de ballenas jorobadas provenientes de la costa de Oregón y California en Estados Unidos. Esto porque se han observado a orcas alimentándose de ballenas jorobadas. También se alimentan de tiburones, mamíferos marinos y principalmente peces.

¿Hay épocas establecidas para verlas? "Depende de la temperatura del agua. Guanacaste en estos momentos tiene una baja temperatura debido a los vientos del Papagayo, pero también por la época lluviosa. Si tenemos la influencia del fenómeno de La Niña las probabilidades aumentan. Contemplar estos animales nos acerca a un ser muy inteligente y bello. Que controla las poblaciones de otras especies y es un eslabón más en la cadena alimentaria", comentó Pérez.

Las orcas son depredadores top en la cadena alimentaria.



Además, el biólogo del INA indicó que nunca se recomienda nadar con cetáceos, ya que un humano puede ser tomado como objeto de dominancia ante otras orcas.

"Son muy dadas a lanzar por los aires a sus víctimas. De hecho, solo los gatos y las orcas socializan con sus presas antes de comérselas. De ahí el sobrenombre de asesinas. No son ballenas, sino delfines y no son tan asesinas como el gato de la casa", dijo Pérez.

¿Qué pasa si veo orcas en un tour?



"Se recomienda no cortarles el paso, navegar paralelo al último individuo a la misma velocidad y a una distancia de 100 metros. Si hay otras embarcaciones en el lugar, hacerlo en fila india, y que la observación no dure más de 30 minutos para no alterar su comportamiento natural. Y por supuesto, nunca nadar si ellas están presentes en el agua", finalizó Pérez.