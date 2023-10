Estos son dos populares perfumes que atraen a jaguares

“Nosotros hemos tratado de todo, 'sprays' y demás. En mis años de experiencia y las miles de horas que he invertido buscando jaguares, entendí que usted tiene que saber por dónde se están moviendo y aun así tener suerte. Incluso con 'sprays', a veces funciona, pero tiene que ser un macho que esté buscando a una hembra. Porque los machos juveniles y las hembras no reaccionan a la fragancia. Entonces, por lo general no funciona y, si lo hace, es solo con jaguares muy específicos y en ciertas temporadas del año. Así que no es una herramienta confiable", determinó el famoso productor.