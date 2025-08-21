“Esta pudo ser nuestra última comida”: ‘Influencers’ sobreviven a accidente en Houston

Dos influencers estadounidenses resultaron heridos tras un impactante accidente ocurrido mientras grababan contenido gastronómico en el restaurante Cuvee’s Culinary Creations, ubicado en Houston.

Patrick Blackwood y Nina Santiago, creadores del canal de YouTube Unrated Ex Files, se encontraban probando los platos del restaurante cuando una camioneta tipo SUV se estrelló contra el ventanal del local. Según el diario El Universal, el conductor perdió el control del carro, provocando el choque.

Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica por heridas leves. Posteriormente, compartieron imágenes en Instagram mostrando cortes y lesiones causadas por los vidrios rotos, así como mensajes reflexivos sobre lo que les ocurrió.

Video completo del accidente subido al canal de YouTube de la pareja:

“Mi cuerpo se siente tranquilo. Mi cabeza duele un poco. Mi brazo duele un poco aquí. Estoy contenta de estar viva. Este es el segundo accidente de este mes”, escribió Nina Santiago en sus redes.

En otra publicación, los influencers expresaron:

“Esta experiencia me mostró quién realmente importa; la vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean. Esta podría haber sido nuestra última comida”.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.



