En Noruega prohíben orinar mirando hacia Rusia

Oslo, Noruega | Un cartel colocado por desconocidos en la orilla de un arroyo cercano a la frontera entre Noruega y Rusia recuerda a los turistas que, aunque no se aguanten, se enfrentan a una importante multa si orinan en dirección a Rusia.



La señal (de factura artesanal) tiene un texto redactado en inglés que aconseja "no hacer pis hacia Rusia" y se encuentra junto a otra que informa de que la frontera está vigilada por cámara por la policía fronteriza noruega.



"Seguramente lo puso alguna persona bienintencionada que quería prevenir a los paseante ante un comportamiento ofensivo", declaró a la AFP el comisario noruego de fronteras, Jens-Arne Høilund.



La multa por orinar en dirección de Rusia es de unos 340 dólares estadounidenses (290 euros)



Esta señal se encuentra en una zona turística junto al arroyo Jakobselva, que obra como frontera.



"Orinar en la naturaleza no es en sí ofensivo pero depende del punto de vista. En este caso, la ley prohíbe los comportamientos ofensivos en la frontera", explicó Høilund.



En concreto, una ley en Noruega prohíbe "la conducta ofensiva en la frontera hacia el Estado vecino implicado o sus autoridades".



Según cuenta Høilund, entre cuyas funciones está que se respeten los acuerdos que rigen las relaciones entre ambos países vecinos, las autoridades rusas nunca se quejaron de actos como el que alerta el cartel.



Barents Observer recuerda, no obstante, que cuatro personas fueron detenidas por la policía fronteriza hace algunos años por tirar piedrecitas a la parte rusa del arroyo Jakobselva. Además, el invierno pasado, una mujer fue multada con el equivalente de 900 dólares estadounidenses después de que las cámaras de seguridad de la frontera la grabaran pasando su mano derecha al otro lado de la raya.



"Podemos creer que es muy severo pero aplicamos sin distinción los reglamentos fronterizos", afirmaba Høilund



Noruega es el límite ártico de la OTAN con Rusia, con quien comparte 197,7 kilómetros de frontera, pero los dos países mantienen históricamente buenas relaciones, algo deterioradas después de la invasión rusa de la península de ucraniana de Crimea en 2014.

