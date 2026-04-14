¿Dónde está Wachu? Fundador de Open English responde

El Gobierno de Costa Rica contrató a Open English para otorgar becas de aprendizaje del inglés como parte de la estrategia Hellou Brete , que tiene como meta beneficiar a hasta 2 millones de personas en los próximos cuatro años .

En entrevista con Telenoticias, Andrés Moreno, fundador y presidente de la compañía, respondió a varias inquietudes de los televidentes, incluida una curiosa pregunta: ¿Dónde está Wachu?

"Vieras que llegué al aeropuerto y lo primero que me pasó fue que se me acercó alguien y me dijo: 'repollo, rechicken, qué mal inglés' y me sentí en casa al haber llegado a Costa Rica, bueno y Wachu está todavía tratando de aprender con la escuela tradicional, así que si quieres aprender un poquito más rápido, te propongo que hagas el método más flexible digital", contó Moreno.

Wachu es el icónico personaje de los comerciales de Open English, interpretado por el actor venezolano Adrián Lara, quien continúa activo como imagen cómica de la marca y suele aparecer en contenidos de TikTok. Representa al estudiante que se resiste a métodos modernos de aprendizaje y comete errores divertidos con el idioma.

El CEO de Open English dejó un mensaje final a los costarricenses:

"Apliquien esto es una oportunidad de una vez en la vida, de poder aprender inglés de manera gratuita, tienen que ir a hellobrete.com si hoy no funciona mañana o pasado va a funcionar, vamos a estar acá trabajando cuatro años, esas licencias van a estar ahí para ustedes, es una oportunidad única de transformar su vida y tener nuevas oportunidades", concluyó.

¿Cómo registrarse?



Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web www.hellobrete.com, seleccionar la opción “Regístrate aquí” y completar una prueba de ubicación. No es necesario contar con conocimientos previos del idioma.



