Argentina: Perro se sube a carro, acelera y choca contra casa

“Llamo a mi hijo y le digo: ‘Germán, tu perro chocó la camioneta’ y él me dice: ‘¿Cómo que mi perro chocó la camioneta?’, y le dije que sí, que fue el perro el que chocó la camioneta, obviamente no lo podía creer, entonces le dije que yo tenía el video, lo cierto es que ahora uno lo toma con gracia, porque no pasó nada, no dañó gente, gracias a Dios que la camioneta estaba con las llantas dobladas, cruzó el frente no más, capaz que si sigue derecho no sabemos dónde hubiera ido a parar, gracias a Dios que nos podemos reír, son solo daños materiales”, relató el dueño.