Al mejor estilo del viejo Oeste: detienen a ladrón usando lazo vaquero (Video)

En un hecho insólito ocurrido esta semana en Tabasco, México, habitantes de una comunidad lograron detener a un presunto delincuente utilizando un lazo, al más puro estilo del viejo Oeste.

De acuerdo con información publicada por El Heraldo de México, el sujeto intentaba escapar por los techos cuando un vecino, con gran destreza en el manejo de la soga, lanzó el lazo y consiguió atraparlo. En cuestión de segundos, otros pobladores acudieron para bajarlo y asegurar su detención.

El episodio, registrado en video, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en la región y la reacción de los ciudadanos frente a este tipo de situaciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la habilidad del hombre que realizó la maniobra, a quien los internautas bautizaron como “el vaquero de Tabasco”.

Tras cumplir su cometido, el protagonista se retiró del lugar, lo que generó aún más comentarios y memes en línea. Incluso, algunos usuarios recurrieron a herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes humorísticas del ahora famoso “vaquero”.

El caso refleja tanto la creatividad popular como la preocupación ciudadana por la inseguridad, y se ha convertido en un fenómeno viral que mezcla la denuncia social con el humor digital, en especial en ciudades rurales de América Latina, donde es cada vez más común que los vecinos decidan tomar la ley en sus manos.



