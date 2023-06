"¿9-1-1 cuál es su emergencia?" "Ayuda, son muy grandes, parecen extraterrestres"

“- Hay una persona de unos ocho pies de altura al lado, otra dentro y tiene unos ojos grandes que nos están mirando.

- Vale, ¿dónde está esto en tu propiedad?

- En mi patio trasero. Te juro por Dios que no es una broma. Realmente estamos aterrorizados.

- ¿Así que hay dos personas o dos sujetos en tu patio trasero?

- Y son muy grandes... son como de ocho pies. 10 pies... no lo sé, parecen... parecen extraterrestres para nosotros. Sí... tienen unos ojos grandes y una boca grande, sus ojos brillan y no son humanos. Sí, cien por ciento son no humanos”.