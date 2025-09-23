Yolanda Oreamuno: la escritora que rompió moldes en la Costa Rica del siglo XX

En el marco del Mes Patrio, el actor e historiador Wilber Delgado dedicó un espacio para recordar a Yolanda Oreamuno (1916-1956), escritora costarricense, cuya obra y vida marcaron un antes y un después en la literatura y en la lucha por los derechos de las mujeres (ver video adjunto).



Egresada del Colegio Superior de Señoritas, Oreamuno destacó desde muy joven por su inteligencia y sensibilidad. En una sociedad conservadora, su belleza se convirtió en un obstáculo que muchas veces le trajo amarguras, pero que no opacó su verdadero legado: su capacidad de escribir con fuerza y claridad sobre la realidad femenina en la Costa Rica de principios del siglo XX.



Tuvo el respaldo de Joaquín García Monge, quien publicó varios de sus ensayos y novelas en el Repertorio Americano. En estos textos, Oreamuno denunció las humillaciones y limitaciones que enfrentaban las mujeres, alzando una voz crítica y valiente. Su novela más reconocida, La ruta de su evasión (1948), junto con otros escritos como A lo largo del corto camino y La mujer y su sombra, consolidaron su figura como una autora imprescindible.



La trascendencia de Yolanda Oreamuno fue reconocida oficialmente al ser declarada Benemérita de la Patria. Además, su vida y vivencias en países como México, Chile y Guatemala han sido recreadas en la novela La fugitiva, del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, obra recomendada para comprender en profundidad su experiencia personal y literaria.



Hoy, más de un siglo después de su nacimiento, el legado de Yolanda Oreamuno sigue vigente como ejemplo de valentía, talento y compromiso con la libertad de las mujeres y con la literatura costarricense.