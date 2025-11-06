Teatro Variedades avanza su restauración y se encamina a ser el nuevo Cine Nacional

Periodista: Sebastián Cobb.

El histórico Teatro Variedades, primer cine de Costa Rica, avanza en su proceso de restauración para convertirse en una moderna sala de cine, proyecto que forma parte del plan del Estado para fortalecer la cultura cinematográfica nacional.

Construido en 1882, el Variedades se mantuvo como cine durante casi cien años, siendo en 1930 el escenario del estreno de El Retorno, la primera película nacional (ver video adjunto de Telenoticias).

En 2013, el Estado adquirió el recinto con la intención de instalar allí la Cinemateca Nacional, sin embargo, los estudios determinaron que la estructura no era apta para este fin debido a la necesidad de más salas y una bóveda de archivo. Por ello, se decidió restaurarlo como sala de cine tradicional.

La restauración inició el año pasado con la reparación del techo y la implementación de medidas contra incendios.

Este año se concluyó la segunda etapa, que incluyó la restauración de la fachada, el reforzamiento de la estructura de madera y otros trabajos complejos, dado que el edificio fue construido con materiales que ya no se utilizan y se encuentra declarado patrimonio histórico arquitectónico desde 1999. Además, estuvo abandonado desde su cierre en 2015, lo que complicó aún más los trabajos.

Se espera que la tercera y última etapa inicie en 2026 y finalice a finales de ese mismo año. La inversión total en la restauración ronda los 1.600 millones de colones, buscando devolver al Variedades su esplendor original y ofrecer a los costarricenses un espacio cultural renovado.