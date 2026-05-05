Teatro Nacional eleva su luneta para gala de Premios de Cultura

El Teatro Nacional elevó su luneta para la gala de los Premios de Cultura.

Se trata de un sistema único con más de un siglo de historia, ubicado debajo del Teatro Nacional.

Este mecanismo patrimonial, en funcionamiento desde 1897, permite elevar la luneta del Teatro Nacional hasta el nivel del escenario, acondicionando todo el espacio en un mismo piso.

Desde tempranas horas de este lunes, un grupo de técnicos y colaboradores activó el sistema como parte de los preparativos para la gala de los Premios Nacionales 2026, que se celebrará mañana martes, así como para la cena posterior al traspaso de poderes, el próximo viernes.