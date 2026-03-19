Teatro del Castella no podrá ser demolido ni intervenido: esta es la razón

El Teatro Arnoldo Herrera González, conocido como Teatro del Castella, ya cuenta con protección legal inmediata, luego de que el Ministerio de Cultura y Juventud notificara el inicio del procedimiento para declararlo patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica.

Este paso activa una tutela preventiva automática, que prohíbe cualquier acción que comprometa la integridad del inmueble, incluyendo su demolición, alteración o intervención.

Aunque el decreto ejecutivo aún no ha sido firmado, la protección se sustenta en la Ley N.° 7555 y en principios como el interés público superior, lo que convierte la medida en obligatoria y de cumplimiento inmediato.

Protección no es simbólica: tiene efectos legales

Según el Ministerio, el proceso ya superó etapas clave, como la valoración técnica de la Dirección de Patrimonio Cultural, el criterio favorable de la Comisión Nacional de Patrimonio y la notificación oficial a los propietarios.

El director de Patrimonio Cultural, José Fernando Madrigal, enfatizó que este nivel de avance obliga al Estado a actuar.

“Cuando un inmueble alcanza esta fase, el ordenamiento jurídico exige su resguardo inmediato. No es una medida simbólica, sino efectiva”, explicó.

En la misma línea, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, destacó que proteger el teatro es preservar la memoria cultural del país y garantizar su legado para futuras generaciones.

Un proceso marcado por disputas legales

La declaratoria avanza en un contexto de controversia sobre la propiedad del inmueble.

En noviembre de 2025, el Tribunal Registral Administrativo rechazó recursos presentados por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella y el diputado Ariel Robles Barrantes, lo que permitió reactivar la inscripción de la venta del teatro.

El Tribunal concluyó que la finca es de naturaleza privada y que no existía base legal para frenar el proceso registral, en apego a lo ya resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Previamente, en marzo de 2024, el Registro Nacional había abierto una investigación tras cuestionamientos de diputados sobre posibles irregularidades en la venta, lo que derivó en una anotación preventiva sobre la propiedad. Este inmueble fue vendido en febrero de 2024.

Un símbolo de la educación artística

Construido entre 1960 y 1964, el teatro forma parte del desarrollo del Conservatorio de Castella y responde a los principios de la arquitectura moderna.

El inmueble está vinculado a figuras como Rafael Ángel Felo García y alberga un mural integrado a su estructura, atribuido en coautoría a Néstor Zeledón Guzmán.

A lo largo de su historia, ha sido un espacio clave para la formación de artistas y la promoción de las artes escénicas, consolidándose como un símbolo del acceso a la educación artística en Costa Rica.

Con la protección ya en vigor, cualquier intento de afectar el inmueble podría ser ilegal, mientras el Estado define su declaratoria definitiva como patrimonio histórico-arquitectónico.





