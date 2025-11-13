Tal Kravitz y Carlos Guzmán emocionan con icónica pieza “Soy Tico”

Costa Rica recibe la visita del reconocido músico israelí Tal Kravitz, quien está en el país desde el 11 y hasta el 14 de noviembre para realizar una serie de presentaciones y actividades culturales.

Su primera parada fue en el Hogar Carlos María Ulloa, en Guadalupe, donde compartió escenario con el cantautor nacional Carlos Guzmán, ofreciendo una mañana de alegría y música para residentes y funcionarios.

“Las expectativas de la presentación sobrepasaron lo esperado. La excelencia de los músicos trajo alegría y esparcimiento. Agradecemos a los artistas y a la Embajada de Israel por crear espacios de intercambio cultural”, expresó Jackelinne Artavia Salas, encargada de terapia ocupacional del centro.

Trayectoria internacional

Tal Kravitz se caracteriza por interpretar música étnica y cuenta con más de 3.000 presentaciones alrededor del mundo. Es investigador y educador, y ha recorrido más de cien países recopilando melodías, instrumentos y tradiciones musicales. Su propuesta combina la música con el diálogo intercultural, promoviendo valores de tolerancia y respeto entre los pueblos.

Esta es la segunda vez que visita Costa Rica. Hace 12 años participó en el Festival Internacional de las Artes (FIA), donde también interpretó junto a Carlos Guzmán la emblemática canción “Soy Tico”.

En esta ocasión, además de conciertos, ofreció clases magistrales para músicos costarricenses y actividades en lugares como la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos y el Hogar Carlos María Ulloa.

Instrumentos y diversidad cultural

El show de Kravitz se basa en una mezcla de culturas y sonidos, utilizando instrumentos étnicos recolectados en sus viajes. Entre ellos destacan el arpa céltica (Irlanda), el tambor zarb (Irán), el andogo (África), la gaita kaba gaida (Bulgaria), la sierra musical, el theremin (Rusia), la gaita escocesa y la flauta de nariz (Filipinas).

Su experiencia incluye proyectos educativos con niños y jóvenes, enseñando cómo fabricar y tocar instrumentos tradicionales, lo que refuerza su compromiso con la transmisión cultural y la educación musical.

La embajadora de Israel en Costa Rica, Mijal Gur Aryeh, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso de su país por fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Costa Rica. “El intercambio cultural es una vía para el entendimiento mutuo y la construcción de puentes entre nuestras naciones”, afirmó.

La visita de Tal Kravitz coincidió con la efeméride del Día del Recuerdo de la Expulsión y la Emigración de los Judíos de los Países Árabes y de Irán, reforzando el valor simbólico de la música como herramienta de memoria, unión y fraternidad.